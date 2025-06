Calciomercato estero, Kaio Jorge si rilancia in Brasile. L’ex Juve e Frosinone cercato da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen

Kaio Jorge era sbarcato in Italia nel 2021 con l’etichetta del talento predestinato. La Juventus aveva deciso di investire circa 7 milioni di euro per strapparlo al Santos, battendo una folta concorrenza europea. Classe 2002, l’attaccante brasiliano aveva già mostrato grandi potenzialità nel Brasileirao, accumulando esperienze importanti nonostante la giovane età.

Tuttavia, le aspettative non si sono trasformate in realtà. Kaio Jorge ha trovato poco spazio alla Juventus, complice la forte concorrenza in attacco, l’adattamento a un nuovo ambiente e soprattutto una lunga serie di infortuni. Il più grave è arrivato nel 2022, con la rottura del tendine rotuleo: un infortunio serio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un anno, frenando bruscamente la sua crescita.

Dopo un prestito poco fortunato al Frosinone, il giovane attaccante ha scelto di ripartire dal Brasile, firmando con il Cruzeiro. Una decisione che oggi appare azzeccata. Kaio Jorge è tornato protagonista nel campionato brasiliano, segnando 8 gol in 11 presenze e dimostrando di aver ritrovato forma e fiducia.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Tempo, due top club tedeschi – il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco – hanno messo gli occhi su di lui. Si profila dunque un vero e proprio derby di mercato in Germania. Il Cruzeiro, consapevole dell’interesse crescente, ha fissato il prezzo del cartellino a 25 milioni di euro.

Il rilancio di Kaio Jorge è ormai realtà: dopo un periodo buio segnato da un grave infortunio al tendine rotuleo e da esperienze poco brillanti in Italia, il talento brasiliano sembra pronto per un ritorno in Europa, questa volta da protagonista. Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sono pronte a scommettere su di lui.