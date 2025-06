Calciomercato estero, manca sempre meno all’ufficialità di Kepa all’Arsenal! Completate le visite mediche

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, Kepa Arrizabalaga ha completato le visite mediche con l’Arsenal e l’annuncio ufficiale del suo trasferimento dal Chelsea è atteso entro le prossime 24-48 ore. Il portiere spagnolo si trova già a Londra, dove sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo con i Gunners.

L’operazione, valutata intorno ai 5 milioni di sterline, rappresenta un colpo mirato per la squadra di Mikel Arteta, che punta a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Kepa, che detiene ancora il record di portiere più costoso della storia del calcio (acquistato dal Chelsea per 80 milioni di euro nell’estate del 2018 dall’Athletic Club), arriva per portare esperienza e concorrenza nel reparto difensivo.

Il suo ruolo sarà quello di affiancare e contendere la titolarità a David Raya, in una squadra che punta a essere protagonista su tutti i fronti: Premier League, Champions League e coppe nazionali. La profondità della rosa è un fattore chiave per il successo, e l’arrivo di Kepa va in questa direzione.

Nella scorsa stagione, il portiere spagnolo ha giocato in prestito al Bournemouth, dove ha preso il posto di Neto e ha offerto buone prestazioni. Ora, con il trasferimento all’Arsenal, è pronto per una nuova sfida in una delle squadre più ambiziose della Premier.

L’Arsenal continua così la sua campagna acquisti estiva, puntando su profili esperti e affidabili. L’arrivo di Kepa Arrizabalaga si inserisce perfettamente nella strategia del club di combinare talento e profondità in ogni reparto.

Nei prossimi giorni è attesa la presentazione ufficiale, ma il colpo è ormai fatto: Kepa vestirà la maglia dell’Arsenal e si prepara a essere un elemento chiave per la stagione 2025/26.