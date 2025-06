Calciomercato estero, possibile ritorno in Liga per Otamendi. Il difensore in scadenza con il Benfica, cercato dall’Atletico Madrid

Nicolás Otamendi non sembra ancora pronto a fare ritorno in Sudamerica. Il difensore argentino, in scadenza di contratto con il Benfica, potrebbe presto vestire la maglia dell’Atlético Madrid. Secondo quanto riportato da CNN Portugal, il centrale campione del mondo con l’Argentina nel 2022 è finito nel mirino dei colchoneros, desiderosi di aggiungere esperienza e solidità al reparto arretrato.

Otamendi conosce bene la Liga spagnola, avendo già giocato con il Valencia tra il 2015 e il 2020, prima di trasferirsi al Manchester City e successivamente al Benfica. Ora, a 37 anni, potrebbe chiudere la carriera ad alti livelli proprio nel campionato spagnolo, in una squadra guidata da un connazionale come Diego Simeone, con cui condivide grinta, aggressività e mentalità vincente.

L’Atlético Madrid sarebbe pronto a offrirgli un contratto annuale, puntando sulle sue caratteristiche tecniche e sulla sua leadership per rinforzare un reparto difensivo che necessita di affidabilità e carisma. Nonostante l’età, Otamendi ha dimostrato anche nell’ultima stagione in Portogallo di essere ancora altamente competitivo, sia a livello di club che con la nazionale argentina, dove continua a essere un punto fermo.

Un rinforzo d’esperienza per l’Atlético Madrid

Con oltre un decennio di esperienza nei principali campionati europei, Otamendi rappresenta il profilo ideale per il calciomercato dell’Atlético Madrid 2025. Se l’operazione si concretizzerà, i colchoneros si assicureranno un difensore solido, fisico e dotato di un grande senso della posizione, perfetto per il sistema difensivo di Simeone.

Il possibile arrivo di Otamendi in Liga sarebbe un colpo di mercato significativo, in linea con la strategia dell’Atlético di mescolare giovani promesse e veterani di alto livello.