Calciomercato estero, Schick dice addio al Bayer Leverkusen? L’attaccante apre: «Vediamo come va il domino di attaccanti»

Approdato in Germania nel 2019, ma accasato dal Bayer Leverkusen dall’estate del 2020, Patrick Schick, ex di Roma e Sampodria, ha parlato del suo possibile futuro lontano dalla Bundesliga, dopo una stagione conclusa con 21 gol in 31 partite di campionato e 27 in 45 totali.

A Sport, l’attaccante ceco ha infatti annunciato che con l’addio di Xabi Alonso e l’arrivo di Ten Hag, potrebbe guardarsi intorno e cercare nuove avventure.

DICHIARAZIONI – «Sono arrivato a un punto in cui aspetto solo di vedere come cadono le tessere del domino sul mercato, guardando gli attaccanti. Non sono il primo anello della catena, ma conosco il mio posto. È difficile prevedere ora come andrà l’estate e dove sarà il mio futuro. Ho già una data in mente, fino a quando sarò pronto ad aspettare e valutare un possibile trasferimento. Se non sarò sicuro entro quella data, probabilmente resterò al Leverkusen»