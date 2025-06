Calciomercato estero, il Siviglia cambia allenatore! UFFICIALE il ritorno in Andalusia di Almeyda

Il Siviglia ha ufficializzato l’arrivo di Matías Almeyda come nuovo allenatore per le prossime tre stagioni, a partire dal 1° luglio 2025. Il tecnico argentino, classe 1973, torna così in Andalusia dopo l’esperienza da calciatore nella stagione 1996/97, questa volta alla guida della panchina del club andaluso.

La carriera da allenatore di Matías Almeyda è iniziata subito dopo il ritiro dal calcio giocato, nella stagione 2011/12, quando ha riportato il River Plate in Primera División, vincendo la Primera B Nacional. Ha guidato i Millonarios per 60 partite prima di trasferirsi al Banfield, dove ha collezionato 101 presenze e centrato una nuova promozione nella stagione 2013/14.

Il vero salto di qualità è arrivato in Messico: con il CD Chivas Guadalajara ha disputato 147 partite tra il 2015 e il 2018, vincendo il Clausura 2017, due edizioni della Copa MX, la Supercoppa messicana 2015/16 e la prestigiosa CONCACAF Champions League 2017/18, battendo in finale il Toronto FC.

Nel 2019 è approdato in MLS ai San José Earthquakes, dove ha allenato fino al 2022 con oltre 100 presenze in panchina. Successivamente, Almeyda ha intrapreso la sua prima esperienza europea con l’AEK Atene, vincendo il campionato e la Coppa di Grecia al primo anno. Nei tre anni in Grecia ha totalizzato 134 partite (80 vittorie, 24 pareggi e 30 sconfitte), piazzandosi al secondo posto nelle ultime due stagioni.

Con l’annuncio di Matías Almeyda nuovo allenatore del Siviglia, il club spagnolo punta su un profilo esperto, vincente e con una carriera in costante crescita. La sua conoscenza del calcio sudamericano, nordamericano ed europeo lo rende una scelta strategica per il rilancio del club nel panorama nazionale e internazionale.