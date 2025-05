Calciomercato estero, Jonathan Tah tra Barcellona e Bayern: il difensore ha la sua preferenza

Il centrale del Bayer Leverkusen, in scadenza nel 2025, è conteso dai due top club europei. Il Barça in vantaggio

Jonathan Tah, solido difensore centrale del Bayer Leverkusen, è uno dei nomi caldi del calciomercato europeo. Con il contratto in scadenza a giugno 2025, il classe ’96 tedesco può rappresentare un’occasione d’oro per molti top club, in particolare per Barcellona e Bayern Monaco, che si contendono il suo cartellino.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, Tah avrebbe una chiara preferenza per il Barcellona, attratto dal progetto tecnico guidato dal neoallenatore Hansi Flick. Il club catalano ha già mosso i primi passi ufficiali: il direttore sportivo Deco avrebbe incontrato il giocatore e il suo agente, Pini Zahavi, a Leverkusen, per discutere i dettagli di un possibile trasferimento.

Tuttavia, il principale ostacolo per i blaugrana è rappresentato dalle ben note difficoltà economiche, legate al rispetto del Fair Play Finanziario. Questo fattore potrebbe rallentare o compromettere la trattativa, lasciando spazio di manovra al Bayern Monaco.

Il club bavarese, che segue Tah da tempo, è pronto a inserirsi in caso di mancato accordo con il Barcellona. Dopo aver chiuso per Eric Dier, i dirigenti tedeschi considerano Tah un rinforzo ideale per la difesa, soprattutto in vista di un possibile ridimensionamento della rosa.

Nonostante la corte del Bayern, la preferenza del giocatore resta chiara: Tah vuole il Barcellona di Flick, allenatore che conosce bene dai tempi della nazionale tedesca. Ora tutto dipende dalla capacità dei catalani di risolvere i propri vincoli finanziari.

Il futuro di Tah resta dunque in bilico, ma la prossima destinazione del centrale tedesco sarà con ogni probabilità uno dei top club europei, rendendo il suo nome uno dei più caldi del mercato estivo 2025.