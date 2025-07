Calciomercato estero, Ter Stegen in totale rottura con il Barcellona! Il portiere può andare via a zero: un club di Serie A su di lui

Marc-André ter Stegen potrebbe lasciare il Barcellona, e l’Inter osserva con attenzione. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il portiere tedesco sarebbe molto infastidito dalla situazione che si è creata in blaugrana, tra nuove gerarchie e tensioni interne che rischiano di spingerlo verso un addio clamoroso.

Classe 1992, titolare inamovibile per anni e simbolo tra i pali del Barça, Ter Stegen si trova oggi a dover affrontare una concorrenza inedita. L’arrivo del giovane Joan Garcia dall’Espanyol e il possibile approdo di Wojciech Szczesny, in uscita dalla Juventus, avrebbero ridotto ulteriormente il suo spazio. A peggiorare il quadro, anche alcune indiscrezioni circolate sulla stampa, che il tedesco ritiene “pilotate” e dannose per la sua immagine.

In questo contesto si inserisce l’Inter, alla ricerca di certezze tra i pali in vista della prossima stagione. Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, è finito nel mirino del Galatasaray, club turco con cui i nerazzurri stanno già dialogando per Hakan Çalhanoğlu. In caso di partenza dell’ex Bayern, la dirigenza interista avrebbe già effettuato i primi sondaggi con il Barcellona per sondare la disponibilità su Ter Stegen.

Il club catalano, alle prese con problemi di bilancio, sarebbe disposto a liberare gratuitamente il portiere per alleggerire il monte ingaggi. L’ex Borussia Mönchengladbach ha ancora tre anni di contratto e percepisce uno dei salari più alti della rosa, un dettaglio che rappresenta un ostacolo non trascurabile per l’Inter, da sempre attenta alla sostenibilità economica.

Ter Stegen, al momento, è atteso a Barcellona per l’inizio della preparazione estiva, ma il suo futuro resta incerto. A partire da domani, sono previsti nuovi colloqui tra il club e il giocatore per valutare le rispettive intenzioni. L’Inter resta alla finestra, pronta a cogliere un’opportunità di mercato che fino a poche settimane fa sembrava impensabile.