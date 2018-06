Federico Marchetti-Genoa, in settimana arriva la fumata bianca per il portiere della Lazio, destinato a cogliere l’eredità di Mattia Perin. E spunta un nome nuovo…

Porte girevoli in casa Genoa. Il club rossoblu perderà Mattia Perin: il capitano darà l’addio dopo diverse stagioni da protagonista, pronto a fare il grande salto alla Juventus. La dirigenza però non vuole farsi cogliere impreparata ed ha già bloccato il suo sostituto: parliamo di Federico Marchetti, in uscita dalla Lazio e pronto a vivere una nuova avventura…

Secondo quanto riporta Sportitalia, in settimana l’estremo difensore ex Sampdoria metterà nero su bianco l’accordo con il Grifone. Ma non c’è solo Marchetti sulla lista del direttore sportivo Perinetti: spunta Ionut Radu, classe 1997 di proprietà Inter e reduce dall’avventura in Serie B con l’Avellino. Possibile doppio colpo in vista…