Mattia Perin si avvicina alla Juventus a piccoli passi, il portiere del Genoa al centro di un intrigo di mercato: Fabio Paratici incontra l’agente Alessandro Lucci

La Juventus vuole Mattia Perin, e viceversa. Il portiere del Genoa è l’indiziato numero uno per il ruolo di erede di Gianluigi Buffon in porta, potrebbe diventare bianconero e dividersi la porta con Wojciech Szczesny. Manca l’accordo con il Grifone, ma quello con il giocatore c’è. I nuovi sviluppi di mercato arrivano da Fabio Paratici: il direttore sportivo della Vecchia Signora si è incontrato con Alessandro Lucci, procuratore del portiere. I due si sono visti a Milano nel pomeriggio e stanno cercando di portare a termine un’operazione che, per ora, presenta solo risvolti positivi per la Juve.

Secondo Sky Sport 24, l’incontro tra Paratici e Lucci è stato piuttosto buono per i piemontesi. Ora i bianconeri dovranno riuscire a chiudere con il Genoa. Non sarà facile, ma la Juve ha contropartite tecniche interessanti per arrivare a dama. Perin costa quindici-venti milioni di euro, stando alle richieste del Genoa, mentre la Juventus vuole arrivare a dieci milioni. Chi sarà sacrificato per prendere il portiere? Le ultime parlano di Caligara, Kean o Sturaro, ma su questo punto ci sarà da trattare ancora.