Calciomercato Fiorentina, in attesa dell’allenatore si cercano rinforzi in attacco: Dzeko e Thauvin i preferiti

La Fiorentina inizia a muoversi sul fronte del calciomercato estivo, in attesa di sciogliere il nodo legato alla scelta del nuovo allenatore. Il nome più caldo per la panchina viola è quello di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, attualmente libero dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Nassr. I contatti sono in corso e la pista appare concreta, anche se restano vive le alternative rappresentate da Thiago Motta, Farioli e Vieira.

Fiorentina, caccia a un nuovo attaccante: occhi su Dzeko

Sul mercato giocatori, la priorità del direttore sportivo Daniele Pradè è quella di affiancare un altro attaccante a Moise Kean, per dare più soluzioni offensive a una rosa che ha mostrato limiti nella scorsa stagione. Tra le ipotesi più affascinanti c’è Edin Dzeko: l’attaccante bosniaco, classe 1986, è in scadenza di contratto con il Fenerbahce e valuta le offerte per il suo futuro. La Fiorentina sta monitorando la situazione, valutando sia la fattibilità economica sia la disponibilità del giocatore, che potrebbe garantire esperienza e gol.

Un altro nome caldo in casa Fiorentina è quello di Florian Thauvin, attuale capitano dell’Udinese. L’esterno offensivo francese è apprezzato per la sua duttilità tattica: può essere impiegato in diversi ruoli del reparto avanzato, in base al modulo che sceglierà il futuro tecnico. L’Udinese ha recentemente esercitato l’opzione di rinnovo automatico del contratto fino al giugno 2026, ma la Fiorentina resta vigile sull’evoluzione della trattativa.