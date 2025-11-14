Calciomercato Fiorentina, spunta il caso Beltran? Una squadra vuole fare suo l’attaccante ex River

Calciomercato Fiorentina, Beltrán torna un caso: il Flamengo pensa al nuovo assalto. Il Valencia valuta la rescissione del prestito

Il nome di Lucas Beltrán torna con forza al centro del Calciomercato Fiorentina. L’attaccante argentino, ceduto in estate al Valencia in prestito, sta vivendo mesi estremamente complicati in Liga: poco spazio, rendimento insufficiente e una sensazione generale di mancata integrazione nel progetto tecnico spagnolo. Una situazione che rischia di trasformarsi in un imprevisto di mercato per la società viola, che sperava invece di veder valorizzato il giocatore in un campionato competitivo come quello spagnolo.

Secondo quanto rivelato dal giornalista brasiliano Fabricio Lopes, molto vicino alle vicende del Flamengo, il Valencia starebbe addirittura considerando di interrompere anticipatamente il prestito, sfruttando la finestra invernale. Una scelta drastica ma dettata dal rendimento deludente dell’attaccante classe 2001, che finora non è riuscito a imporsi né a trovare continuità.

Ed è proprio qui che si riapre un capitolo importante del Calciomercato Fiorentina: il possibile ritorno di fiamma del Flamengo. Il club brasiliano, già in estate molto interessato a Beltrán, era arrivato a presentare un’offerta da 15 milioni di euro, ma il giocatore aveva rifiutato preferendo restare in Europa con l’obiettivo di rilanciarsi. Una scelta che, alla luce degli ultimi mesi, appare oggi pesante sia per il calciatore che per la Fiorentina, che in quel momento aveva tra le mani una proposta importante.

Ora, secondo Lopes, il Flamengo potrebbe tornare alla carica. Il club carioca è alla ricerca di un profilo offensivo che abbini qualità e prospettiva, e Beltrán resta un nome gradito alla dirigenza rossonera, convinta che in Brasile il classe 2001 possa ritrovare brillantezza e continuità. La Fiorentina, da parte sua, potrebbe trovarsi in una situazione interessante: se il Valencia dovesse davvero rescindere il prestito, il club viola dovrebbe decidere se reinserire l’attaccante in rosa o valutare nuovamente una cessione, magari proprio approfittando del ritorno d’interesse del Flamengo.

In ottica Calciomercato Fiorentina, il caso Beltrán potrebbe dunque trasformarsi in una delle questioni più delicate delle prossime settimane. Il club sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo, ma un’uscita dell’argentino potrebbe generare risorse utili per nuovi innesti e allo stesso tempo alleggerire le scelte tecniche di Italiano.

Le prossime mosse dipenderanno molto dal Valencia, ma il mercato è pronto a riaccendersi: il futuro di Beltrán è di nuovo in bilico e la Fiorentina si prepara a gestire un dossier che sembrava chiuso… e invece è appena tornato caldo.

