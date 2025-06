Calciomercato Fiorentina, quale sarà il futuro di Beltran? Spunta fuori una nuova indiscrezione per l'estate - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, quale sarà il futuro di Beltran? Spunta fuori una grande indiscrezione in vista dell’estate

Il futuro di Lucas Beltrán alla Fiorentina è ancora tutto da definire. A parlarne è stato il noto giornalista argentino César Luis Merlo, esperto di calcio sudamericano, durante un’intervista rilasciata a Picado TV. Merlo ha analizzato la situazione dell’attaccante argentino, sottolineando come il destino del giocatore sia strettamente legato alla scelta del prossimo allenatore della squadra viola.

Beltrán, arrivato a Firenze con grandi aspettative, ha vissuto un ciclo a Firenze alterno. Secondo Merlo, molto dipenderà da chi guiderà la Fiorentina nella prossima stagione: sarà il nuovo tecnico a decidere se puntare ancora su di lui o se, invece, dar via libera a una cessione.

In caso di addio alla maglia viola, Beltrán preferirebbe restare in Europa. Questa volontà raffredda le speranze del River Plate, club nel quale l’attaccante è cresciuto e che avrebbe manifestato interesse per riportarlo in Argentina. Tuttavia, secondo quanto riportato da Merlo, al momento non si sono registrati contatti ufficiali tra la dirigenza del River e l’entourage del calciatore.

Il legame tra Beltrán e il River Plate resta forte, ma non abbastanza da convincere il giocatore a tornare in patria, almeno per ora. La sua intenzione è quella di continuare a misurarsi con il calcio europeo, cercando una nuova esperienza che gli permetta di crescere e affermarsi definitivamente. La sua giovane età e il potenziale ancora inespresso fanno di lui un profilo interessante per diversi club del continente.

Nel frattempo, la Fiorentina osserva e valuta le mosse da fare. Il club toscano è consapevole del valore dell’attaccante, ma dovrà attendere l’arrivo del nuovo allenatore prima di prendere una decisione definitiva. Solo allora si capirà se ci sarà spazio per Beltrán nel nuovo progetto tecnico oppure se per lui sarà tempo di cercare una nuova destinazione.

In ogni caso, la situazione resta in evoluzione, e nelle prossime settimane potrebbero emergere novità significative. Gli occhi sono puntati su Firenze, dove il destino di Lucas Beltrán si incrocia con quello di una Fiorentina ancora in cerca di identità per la prossima stagione.