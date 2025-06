Calciomercato Fiorentina, Bennacer nel mirino su richiesta di Stefano Pioli. Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Bennacer nel mirino, occhi anche su Frendrup e Asllani

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo e il primo obiettivo è chiaro: rafforzare il centrocampo con profili di qualità e esperienza. In cima alla lista dei desideri della dirigenza viola c’è Ismael Bennacer, centrocampista algerino attualmente di proprietà del Milan. Il giocatore, reduce dal prestito al Marsiglia, non rientra nei piani di Allegri per la prossima stagione e il club francese ha già fatto sapere di non voler esercitare il riscatto.

Proprio per questo motivo, il calciomercato Fiorentina sta valutando seriamente l’ipotesi Bennacer, che rappresenterebbe un colpo di livello per dare solidità e dinamismo alla mediana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Viola preferirebbe un’operazione in prestito, magari con diritto di riscatto, per restare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario e non superare il tetto ingaggi. Il Milan, tuttavia, spinge per una cessione a titolo definitivo, valutando il giocatore tra i 12 e i 14 milioni di euro e con un ingaggio attuale vicino ai 4 milioni netti a stagione.

L’operazione non è semplice, ma i contatti sono avviati e il calciomercato Fiorentina crede nella possibilità di chiudere, magari lavorando su una formula mista che accontenti entrambe le parti. Bennacer, d’altronde, conosce bene la Serie A e ha dimostrato negli anni di poter essere un regista affidabile.

Ma il calciomercato Fiorentina non si ferma qui. Tra le alternative monitorate c’è Morten Frendrup, centrocampista rivelazione del Genoa nell’ultima stagione. Il suo profilo piace molto, ma il cartellino supera i 20 milioni di euro e le trattative già in corso tra Fiorentina e Genoa per Gudmundsson potrebbero complicare l’eventuale affare.

Un altro nome sulla lista è Kristjan Asllani, attualmente in forza all’Inter e impegnato nel Mondiale per Club. In questo caso, ogni discorso è rimandato a luglio, quando il club nerazzurro avrà maggiore chiarezza sulle rotazioni di centrocampo.

In sintesi, il calciomercato Fiorentina si concentra sul centrocampo, vero nodo strategico per rilanciare il progetto tecnico. Tra opportunità, incastri economici e ambizioni europee, la Viola è pronta a muoversi con decisione.