Calciomercato Fiorentina, pressing totale per comprare Bennacer. Quell'ostacolo però potrebbe complicare tutto - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: priorità a centrocampo, Bennacer resta il sogno. Quali sono gli ostacoli sulla trattativa?

Il Calciomercato Fiorentina entra nel vivo e la dirigenza viola ha le idee chiare: l’obiettivo è consegnare al nuovo tecnico Stefano Pioli una rosa il più possibile completa entro metà luglio, in modo da iniziare la preparazione estiva con una base già solida. Dopo le prime operazioni di assestamento, ora tutte le attenzioni sono rivolte al centrocampo.

Il reparto nevralgico è infatti al centro delle riflessioni di Daniele Pradè e del suo staff, che vogliono regalare a Pioli un regista in grado di impostare il gioco con qualità e personalità. Il nome in cima alla lista resta quello di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan. Il profilo è considerato perfetto per le esigenze tattiche della nuova Fiorentina: dinamico, intelligente, capace di costruire e di recuperare palloni.

Tuttavia, come sottolinea Il Corriere dello Sport, l’ostacolo principale per il Calciomercato Fiorentina è legato all’ingaggio del giocatore. Bennacer ha percepito 4 milioni di euro netti nell’ultima stagione rossonera, una cifra fuori portata per le attuali politiche salariali del club gigliato. Al momento, questa distanza economica rende l’operazione molto complicata, se non addirittura irrealizzabile.

Nonostante ciò, la Fiorentina non molla. Il mercato è lungo e le situazioni possono evolversi, soprattutto se il Milan dovesse aprire alla cessione in prestito con opzione o se Bennacer dovesse accettare un ridimensionamento dell’ingaggio. Intanto, la dirigenza valuta anche profili alternativi, ma Bennacer resta il sogno di questa sessione.

Il Calciomercato Fiorentina si conferma ambizioso e attento alla qualità. Dopo l’arrivo di Pioli, il club vuole costruire un progetto tecnico all’altezza delle aspettative europee. Un regista di spessore sarà fondamentale per alzare il livello del gioco, e Pradè sta lavorando in questa direzione con determinazione.

Il nome di Bennacer è solo il primo di una lista che potrebbe regalare sorprese: la Fiorentina vuole farsi trovare pronta.