Calciomercato Fiorentina, a centrocampo si avvicina Bernabé! Convinto il giocatore, ora si tratta con il Parma

La Fiorentina ha individuato in Adrián Bernabé il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il talento spagnolo del Parma è in cima alla lista dei desideri della dirigenza viola, pronta a muoversi concretamente nei prossimi giorni per tentare l’assalto.

Classe 2001, cresciuto nei vivai di Barcellona e Manchester City, Bernabé rappresenta un profilo che unisce qualità tecnica, visione di gioco e intelligenza tattica. Caratteristiche perfette per il ruolo di regista che il neo tecnico viola Stefano Pioli — tornato a Firenze per inaugurare un nuovo ciclo — ha richiesto alla società. Proprio per questo motivo, il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore tecnico Roberto Goretti mantengono viva la pista, prima di valutare eventuali alternative.

L’intenzione del club di Rocco Commisso è chiara: assicurarsi il nuovo regista entro il 14 luglio, data d’inizio del ritiro al Viola Park. Ma l’ostacolo maggiore resta la posizione del Parma. Il club ducale, reduce dalla promozione in Serie A, non vuole privarsi facilmente di un altro titolare dopo la partenza di Bonny. Tuttavia, secondo fonti vicine alla trattativa, una proposta da 20 milioni di euro potrebbe aprire uno spiraglio.

Bernabé ha già manifestato interesse per il trasferimento a Firenze, considerandolo un passo avanti importante nella sua carriera. Dal punto di vista contrattuale, l’attuale ingaggio del giocatore (circa 800.000 euro a stagione) è sostenibile per i viola, anche se un adeguamento salariale sarà necessario in caso di trasferimento.

Nonostante una stagione segnata da alcuni problemi fisici — che ne hanno limitato le presenze a 21 — Bernabé resta uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione. La Fiorentina è pronta a scommettere su di lui per guidare il nuovo corso targato Pioli.