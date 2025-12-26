Calciomercato Fiorentina, Boga è pronto a sbarcare a Firenze? Ecco le prossime mosse con Paratici

Calciomercato Fiorentina: Paratici pronto a rivoluzionare la rosa viola. La situazione attuale in casa viola

La vittoria contro l’Udinese ha regalato una boccata d’ossigeno alla Fiorentina, ma la situazione rimane delicata. La Curva Fiesole continua a contestare, la classifica resta preoccupante e il club di Rocco Commisso guarda con fiducia all’arrivo di Fabio Paratici, previsto nei primi giorni di gennaio. L’ex dirigente della Juventus avrà il compito di rivoluzionare una rosa spenta e alla ricerca di stimoli, gestendo il mercato in maniera strategica: prima cedere, poi acquistare. La speranza è di invertire la rotta e iniziare il 2026 con maggiore slancio rispetto agli ultimi difficili mesi del 2025.

Nel contesto del Calciomercato Fiorentina, Paratici sarà il protagonista delle scelte più importanti. La priorità sarà alleggerire la rosa, liberandosi dei giocatori fuori dal progetto tecnico e aprendo spazi per nuovi innesti mirati. Solo dopo queste operazioni la Fiorentina potrà valutare acquisti strategici, volti a rinforzare reparti carenti e a dare competitività immediata alla squadra. L’obiettivo è costruire una squadra più dinamica e motivata, capace di rispondere alle esigenze di mister Paolo Vanoli e di rilanciare le ambizioni stagionali del club.

Sul fronte tecnico, la gestione di Vanoli sembra aver trovato una nuova armonia, anche grazie alla decisione di affidare la fascia da capitano a David De Gea, scelta che ha ridato serenità al gruppo e spezzato l’immobilismo che perdurava dall’inizio del campionato. Tuttavia, la conferma del tecnico dipenderà dai risultati, con la possibilità di valutare alternative come Stefano Pioli, Iachini o Ballardini in caso di ulteriori passi falsi.

In sintesi, il Calciomercato Fiorentina di gennaio sarà fondamentale per ridare slancio alla stagione. Paratici dovrà operare con intelligenza, puntando su cessioni strategiche e acquisti mirati per rafforzare la squadra e dare nuova linfa alla Fiorentina, con l’obiettivo di risalire la classifica e riportare entusiasmo tra i tifosi viola.

