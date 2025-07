Calciomercato Fiorentina, pronto un nuovo colpo targato Rocco Commisso. Spunta un grande nome - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: occhi puntati su Simon Sohm del Parma. La situazione attuale dei viola

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo e tra le priorità del club toscano c’è il rafforzamento del centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Dimitri Conti, uno dei nomi tornati prepotentemente di moda nelle ultime ore è quello di Simon Sohm, centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Parma. Il 24enne svizzero è da tempo nel mirino della dirigenza viola, che già dalla scorsa stagione ne sta monitorando le prestazioni con grande attenzione.

In questa sessione estiva, la Fiorentina potrebbe finalmente tentare l’affondo decisivo. Tuttavia, al momento non risultano contatti ufficiali tra le due società. Il lavoro di avvicinamento sembra essere gestito principalmente dall’entourage del giocatore, impegnato nella ricerca di una nuova sistemazione per Sohm in un contesto di Serie A. Il Parma, dal canto suo, ha già fissato il prezzo: serviranno almeno 15 milioni di euro per lasciar partire uno dei suoi elementi più preziosi in mezzo al campo.

Il possibile trasferimento di Sohm rappresenterebbe un colpo importante per il calciomercato Fiorentina, che è alla ricerca di profili giovani ma già pronti per il massimo campionato italiano. Sohm, in questo senso, offre garanzie sia dal punto di vista fisico che tattico, essendo un centrocampista dinamico, resistente e con una buona visione di gioco.

A proposito del Parma e di Simon Sohm, è intervenuto anche Enzo Maresca, ex tecnico dei ducali e attuale allenatore del Chelsea, fresco vincitore del Mondiale per Club. In un’intervista recente, Maresca ha ricordato l’esperienza a Parma, parlando proprio di Sohm:

“Quando ero al Parma – ha dichiarato – c’erano giovani interessanti come Balogh, Bonny, Man, Bernabé, Mihăilă, Sohm e Delprato. Un progetto bello, costruito su giovani che ancora oggi sono lì, ma vengono ancora chiamati ‘giovani’ nonostante sia passato del tempo. È un tema culturale italiano: manca spesso il coraggio di puntare davvero su questi ragazzi”.

Parole che rafforzano l’idea di Sohm come un talento ancora da valorizzare appieno. Il calciomercato Fiorentina potrebbe dunque rappresentare l’occasione giusta per il centrocampista svizzero di mettersi in luce su un palcoscenico più ambizioso, e per il club viola di assicurarsi un rinforzo di qualità e prospettiva.