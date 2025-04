Calciomercato Fiorentina, Comuzzo abbandonerà i viola in estate? Due big in trattativa, ma...

Calciomercato Fiorentina, Comuzzo rischia l’addio? Due big italiane su di lui. Nel frattempo la squadra viola stila un prezzo molto importante

Comuzzo è un classe 2005 non soltanto talentuoso, ma anche uno dei temi più importanti del calciomercato Fiorentina: ricercato in inverno, idem per quanto concerne il mercato estivo. Nel mezzo anche un prezzo abbastanza importante deciso dalla squadra viola.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, su di lui ci sono sia la Juve che il Napoli, ma la Fiorentina per Comuzzo pretende 40 milioni di euro.