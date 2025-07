Calciomercato Fiorentina, Dodo in bilico. Occhio all'interesse di quella rivale storica per il terzino - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Dodo in bilico, la Juventus osserva con attenzione. La situazione attuale

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo con una situazione che potrebbe scuotere l’ambiente viola: il futuro del terzino brasiliano Dodo è tutt’altro che certo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il laterale destro potrebbe non rinnovare il contratto con la Fiorentina, alimentando le voci di una possibile cessione. E tra i club interessati ci sarebbe proprio la Juventus, da tempo a caccia di rinforzi sulle corsie difensive.

Dodo, arrivato a Firenze dallo Shakhtar Donetsk nel 2022, ha alternato buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, anche a causa di un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Nonostante ciò, il suo profilo resta interessante per molti club italiani ed europei. La Fiorentina, dal canto suo, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto, e la trattativa appare al momento in stallo.

Il nome di Dodo è diventato quindi uno dei più caldi nel calciomercato Fiorentina, con i dirigenti viola chiamati a una decisione importante: trattenere il giocatore, rilanciando le trattative per il prolungamento, oppure aprire alla sua cessione per fare cassa e reinvestire in altri reparti. Il contratto attuale scade nel 2027, ma l’incertezza sulle intenzioni del giocatore e del suo entourage complica la situazione.

Nel frattempo, la Juventus osserva con interesse l’evoluzione della vicenda. Il club bianconero sta cercando un’alternativa affidabile per la fascia destra, e Dodo rappresenta un profilo giovane ma già esperto, con un buon margine di crescita. In caso di apertura da parte della Fiorentina, la Juve potrebbe presentare un’offerta concreta già nelle prossime settimane.

Il calciomercato Fiorentina si annuncia quindi movimentato, con la possibile partenza di Dodo che potrebbe aprire nuovi scenari anche in entrata. La società toscana dovrà valutare attentamente le proposte in arrivo, tenendo conto delle esigenze del nuovo allenatore e della volontà di rafforzare la rosa in vista della stagione 2025/26. L’eventuale addio del brasiliano costringerebbe i viola a intervenire nuovamente sul mercato, cercando un sostituto all’altezza per un ruolo chiave nello scacchiere tattico.

In attesa di sviluppi concreti, il nome di Dodo resta al centro delle trattative: il calciomercato Fiorentina ruota anche intorno al suo futuro.