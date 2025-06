Calciomercato Fiorentina, dove andrà Dodò? Tre rivali potrebbero aprire una vera e propria asta in estate - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, futuro incerto per Dodò, osservato speciale da Juve, Milan e Napoli. La situazione della squadra viola

Il calciomercato Fiorentina inizia a muoversi e tra i nodi principali da sciogliere c’è quello legato al futuro di Dodò. Il terzino brasiliano, punto di riferimento nelle scorse stagioni per la corsia destra della squadra viola, potrebbe essere uno dei nomi destinati a infiammare le trattative estive. Il suo rinnovo di contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2027, è infatti al momento fermo, e il clima tra le parti appare sempre più incerto.

Nei mesi scorsi erano stati avviati i primi colloqui per un prolungamento, ma la trattativa si è bruscamente interrotta. Secondo fonti vicine all’ambiente viola riguardante il calciomercato Fiorentina, il giocatore avrebbe espresso perplessità in merito al progetto tecnico del club, valutando così l’ipotesi di un addio. Da qui, il crescente interesse di alcune big della Serie A.

Il nome di Dodò è infatti diventato centrale nelle strategie di calciomercato Fiorentina, non solo per il possibile rinnovo, ma anche per il valore di mercato che il giocatore può garantire. Juventus, Milan e Napoli hanno già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per comprendere i margini di una trattativa. Le tre società, alla ricerca di rinforzi sulla fascia destra, monitorano da vicino l’evoluzione della situazione.

Il brasiliano, arrivato a Firenze dallo Shakhtar Donetsk nel 2022, ha avuto un impatto positivo nel campionato italiano, mostrando qualità atletiche, tecnica e un buon rendimento in entrambe le fasi di gioco. Per questo motivo, il suo profilo è particolarmente apprezzato da club che cercano affidabilità e spinta sugli esterni.

Dal canto suo, la dirigenza viola sa di avere tra le mani un giocatore dal valore importante e non intende svenderlo. La valutazione di partenza si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dagli sviluppi delle prossime settimane. In questo scenario, il calciomercato Fiorentina dovrà trovare un equilibrio tra le esigenze economiche e quelle tecniche, valutando con attenzione ogni proposta.

In attesa di ulteriori novità, Dodò resta uno dei nomi più caldi del calciomercato Fiorentina. Con il futuro ancora tutto da scrivere, il club gigliato dovrà decidere se rilanciare con un nuovo tentativo di rinnovo o aprire alla cessione, cercando di massimizzare il potenziale economico dell’operazione. La decisione potrebbe arrivare già entro la fine di giugno, quando inizieranno ufficialmente i ritiri estivi.