Calciomercato Fiorentina, si punta al colpo Ricci (e non solo). La situazione attuale della squadra viola - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: si lavora su più fronti, occhi su Ricci ed Esposito. La situazione attuale della squadra viola

Il Calciomercato Fiorentina entra nel vivo, con la dirigenza viola attivamente al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina viola, il club toscano vuole dare un segnale chiaro: alzare il livello e puntare a traguardi più ambiziosi, dopo la qualificazione in extremis alla prossima Conference League.

Il presidente Rocco Commisso, determinato a rilanciare la Fiorentina anche in ambito europeo, ha dato mandato alla dirigenza di rafforzare la rosa con innesti mirati. Sul taccuino del Calciomercato Fiorentina è finito il nome di Tino Anjorin, talento in orbita Nazionale inglese, ma la trattativa è complicata dalla clausola del 50% sulla futura rivendita che il Chelsea vorrebbe mantenere.

Per questo, in pole rimane Samuele Ricci, attualmente al Torino, che rappresenta un’opzione concreta e più facilmente percorribile. Restano sotto osservazione anche Valentin Atangana del Reims e Richard Rios del Palmeiras, anche se quest’ultimo ha una valutazione elevata (circa 30 milioni di euro) e una concorrenza internazionale agguerrita.

In attacco, il nome caldo è quello di Sebastiano Esposito, attualmente di proprietà dell’Inter e reduce da una buona stagione all’Empoli. L’attaccante piace molto al direttore sportivo Daniele Pradè, e secondo quanto riportato da La Nazione, dopo il Mondiale per Club potrebbero esserci i primi contatti ufficiali con i nerazzurri per discutere del suo cartellino.

Il Calciomercato Fiorentina si muove quindi su più tavoli, tra difesa, centrocampo e attacco, con l’obiettivo di regalare a Pioli una rosa completa e pronta a competere su tutti i fronti. L’estate viola è solo all’inizio, ma le premesse sono già molto interessanti.