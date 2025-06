Calciomercato Fiorentina, si avvicina l’ufficialità di Fazzini! Le cifre dell’affare che porterà a Firenze il centrocampista dell’Empoli

Calciomercato Fiorentina, si avvicina l’ufficialità di Fazzini! Le cifre dell’affare

La Fiorentina è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo a centrocampo: si avvicina infatti la fumata bianca per il trasferimento di Jacopo Fazzini dall’Empoli. Il giovane centrocampista classe 2003, considerato uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, è vicino alla firma con il club viola, restando così in Serie A nonostante la recente retrocessione in B della squadra toscana.

Secondo quanto riportato da TMW, Fazzini dovrebbe sostenere le visite mediche con la Fiorentina tra mercoledì e giovedì, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club di Rocco Commisso. L’operazione tra Fiorentina ed Empoli è praticamente definita: si parla di un accordo da 10 milioni di euro di parte fissa, con l’aggiunta di 2 milioni di bonus legati a prestazioni e obiettivi.

Il trasferimento di Jacopo Fazzini alla Fiorentina rappresenta un colpo importante in ottica futura. Il centrocampista, che ha mostrato ottime qualità nella passata stagione nonostante le difficoltà dell’Empoli, può offrire dinamismo, visione di gioco e personalità in mezzo al campo, caratteristiche molto apprezzate dalla dirigenza gigliata.

Cresciuto nel vivaio empolese, Fazzini ha collezionato diverse presenze in Serie A dimostrando maturità tattica e margini di crescita interessanti. Il passaggio alla Fiorentina rappresenta per lui un’opportunità di crescita in un contesto più ambizioso, dove potrà confrontarsi con nuove responsabilità e magari anche con le competizioni europee.

Per la Fiorentina, l’ingaggio di Fazzini si inserisce in un progetto volto al rinnovamento del centrocampo, con l’obiettivo di abbassare l’età media della rosa e inserire profili giovani ma già pronti per il grande salto.

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità: Jacopo Fazzini vestirà la maglia viola, pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A, a pochi chilometri di distanza da Empoli ma con orizzonti decisamente più ampi.