Calciomercato Fiorentina, Robin Gosens potrebbe lasciare Firenze! Quella rivale è molto interessata visto che... - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, Robin Gosens potrebbe partire? Quella rivale sta bussando alla porta della squadra viola

Il calciomercato Fiorentina continua a osservare con attenzione i movimenti di mercato delle grandi squadre italiane, pronta a inserirsi con intelligenza nelle trattative che potrebbero arricchire la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con insistenza, c’è quello di Robin Gosens, esterno sinistro tedesco che conosce molto bene Gian Piero Gasperini, uno dei tecnici accostati con maggiore forza alla panchina viola dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Gasperini fu proprio colui che, ai tempi dell’Atalanta, lanciò Gosens nel calcio che conta, valorizzandolo come esterno a tutta fascia nel suo ormai collaudato 3-4-3.

L’interesse nei confronti di Gosens, che attualmente milita nell’Union Berlino, potrebbe coinvolgere anche la Fiorentina, alla ricerca di soluzioni di qualità sulle corsie laterali. Se Gasperini dovesse realmente arrivare a Firenze, non è da escludere che possa chiedere uno dei suoi pupilli per cominciare un nuovo ciclo. L’esperienza e la duttilità tattica del tedesco rappresenterebbero un upgrade importante per i viola, specialmente se dovessero ripartire da un sistema di gioco più vicino alle idee dell’ex tecnico nerazzurro.

La Roma, dal canto suo, osserva la situazione e valuta Gosens come possibile rinforzo per la fascia sinistra, dove Angelino ha fatto bene da gennaio in poi, ma dove resta da risolvere la questione legata a Salah-Eddine. Tuttavia, l’eventuale concorrenza della Fiorentina, forte di un progetto tecnico interessante e dell’eventuale arrivo proprio di Gasperini, potrebbe rappresentare un ostacolo concreto per i giallorossi.

Un altro profilo che lega Roma, Fiorentina e il tecnico piemontese è quello di Tammy Abraham. L’attaccante inglese era stato seguito da Gasperini già ai tempi dell’Atalanta, prima che approdasse in giallorosso. Ma era un Abraham diverso: giovane, in piena forma e con un ingaggio più accessibile. Oggi, dopo il grave infortunio al ginocchio e con un contratto oneroso, la sua situazione è più complessa. Tuttavia, se la Fiorentina decidesse di cambiare volto al proprio attacco, Abraham potrebbe diventare un’ipotesi concreta, magari proprio su suggerimento di Gasperini, che ne ha sempre apprezzato le caratteristiche.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mercato potrebbe presto intrecciare i destini di Roma, Fiorentina e vecchie conoscenze del tecnico bergamasco, con i viola pronti a inserirsi con ambizione.