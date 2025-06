Calciomercato Fiorentina, deciso il futuro di Gudmundsson! La richiesta di Stefano Pioli è molto chiara - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, possibile riscatto in casa viola per quanto riguarda Gudmundsson? Ecco la richiesta di Stefano Pioli

Il Calciomercato Fiorentina entra in una fase cruciale, e uno dei nomi più caldi è quello di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, reduce da una stagione in chiaroscuro, non sarà riscattato automaticamente dalla società viola, nonostante il termine ultimo per farlo scada domani. Secondo quanto riportato da La Nazione, la dirigenza del calciomercato Fiorentina ha deciso di non esercitare l’opzione, frenata da diversi fattori.

Innanzitutto, pesa la valutazione del cartellino fissata dal Genoa a 17 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da parte del club gigliato. A complicare ulteriormente la situazione c’è un processo in corso legato al trasferimento, nonché il recente cambio di proprietà del Genoa, che ha stravolto gli accordi precedenti, anche quelli verbali tra i due club. Il nuovo assetto societario del club rossoblù ha infatti annullato ogni precedente intesa, rendendo la trattativa più complessa.

Nel contesto del Calciomercato Fiorentina, l’idea della società viola sarebbe quella di formulare una nuova proposta, basata su un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 12 milioni di euro. Questa formula permetterebbe di dilazionare l’investimento e ridurre i rischi, soprattutto in un periodo di grande attenzione al bilancio.

La volontà di trattenere Gudmundsson però rimane, anche grazie all’interesse manifestato da Stefano Pioli, che avrebbe espresso l’intenzione di inserirlo stabilmente nel progetto tecnico per la prossima stagione. Il tecnico apprezza la versatilità dell’islandese, in grado di agire sia da trequartista che da esterno offensivo, offrendo soluzioni utili in un reparto che necessita di rinnovamento.

Dal canto suo, lo stesso Gudmundsson ha lasciato intendere la volontà di restare a Firenze, desideroso di dimostrare il proprio valore e riscattare una stagione con pochi alti. Il giocatore vorrebbe avere un’altra occasione per incidere davvero con la maglia viola e conquistare il pubblico del Franchi.

Il Calciomercato Fiorentina si muove dunque su un equilibrio sottile tra valutazioni economiche, decisioni strategiche e ambizioni tecniche. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Gudmundsson farà parte del futuro viola o se si apriranno nuove piste per l’attacco.