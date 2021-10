Calciomercato Fiorentina: idea Jovic. È duello con la Juventus

La Fiorentina a caccia dell’erede di Vlahovic: sul taccuino del club viola ci sarebbe anche Jovic del Real Madrid

La Fiorentina è alle prese con la grana Vlahovic, sempre più lontano dal rinnovo di contratto con il club del presidente Commisso.

Il centravanti serbo piace anche alla Juventus sul mercato e potrebbe essere sostituito a Firenze da Luka Jovic come scrive La Nazione. Nella lista dei candidati per il dopo Vlahovic, infatti, figurerebbe anche l’attaccante e connazionale in uscita dal Real Madrid.