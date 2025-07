Calciomercato Fiorentina, incontro con quella squadra per il cartellino di Riccardo Sottil. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: incontro con il Torino per il futuro di Sottil. Ecco la situazione attuale in casa viola

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo con una possibile cessione che potrebbe sbloccare nuove strategie in entrata. Secondo quanto riportato da La Stampa, è previsto in settimana un incontro tra i dirigenti della Fiorentina e quelli del Torino per discutere il futuro di Riccardo Sottil. L’esterno offensivo classe 1999, cresciuto nel settore giovanile viola, potrebbe lasciare definitivamente Firenze.

Reduce da una stagione complicata, culminata con un prestito al Milan dove non ha trovato spazio e continuità, Sottil sembra non rientrare nei piani tecnici della Fiorentina per la prossima stagione. La dirigenza viola, in particolare, starebbe valutando una cessione a titolo definitivo per monetizzare e ottenere una plusvalenza importante, visto che il giocatore è un prodotto del vivaio gigliato e quindi a bilancio rappresenta un valore netto.

Il calciomercato Fiorentina, in questa fase, è concentrato su un delicato equilibrio tra entrate e uscite, e la situazione di Sottil rappresenta un passaggio chiave per liberare risorse e slot in rosa. Il Torino, da parte sua, ha mostrato interesse concreto per l’esterno offensivo, che potrebbe rientrare nei piani tattici del nuovo allenatore granata, offrendo duttilità e dinamismo sulla fascia.

L’incontro previsto tra i due club potrebbe essere decisivo per trovare un accordo sia sulla formula che sulla valutazione del cartellino. La Fiorentina vorrebbe cedere Sottil in maniera definitiva, mentre il Torino potrebbe provare a inserire una clausola di recompra o un diritto di prelazione, mantenendo comunque costi sostenibili.

In un’ottica più ampia, il nome di Riccardo Sottil è solo uno dei tanti che animano il calciomercato Fiorentina, con la società attiva su più fronti per costruire una squadra competitiva e coerente con le richieste del nuovo tecnico. Le cessioni, specialmente quelle dei giovani di proprietà, rappresentano un elemento strategico per garantire equilibrio finanziario e spazio a nuovi innesti.

Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive. Se l’incontro con il Torino dovesse andare a buon fine, la Fiorentina compirebbe un passo importante nella definizione del proprio mercato estivo, aprendo anche la strada per nuovi colpi in entrata.