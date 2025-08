Calciomercato Fiorentina, ipotesi Sohm. Parla il ds Marcello Carli: «Lui è un top. Ma deve fare uno step in più. E vi dico quale…»

Calciomercato Fiorentina, Sohm obiettivo concreto per la squadra viola. Parola al ds Carli

Un muro per la mediana, un “interdittore” per aggiungere muscoli e sostanza al centrocampo di Stefano Pioli. La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo dal Parma dello svizzero Simon Sohm, il rinforzo di fisicità e rottura che il tecnico viola cercava per dare più equilibrio alla squadra. Ma chi è davvero Sohm e qual è il suo potenziale? Per capirlo, il Corriere dello Sport ha intervistato l’uomo che lo ha scoperto e portato in Italia cinque anni fa, l’esperto direttore sportivo Marcello Carli. Dalle sue parole emerge il ritratto di un giocatore dalle doti enormi, ma con ampi margini di crescita ancora da esplorare.

COSA LO HA COLPITO DI LUI – «La forza fisica, la prorompenza. Quelli furono gli elementi essenziali che indirizzarono la mia scelta. Vi assicuro che mi impressionò subito».

CHE TIPO DI CALCIATORE È – «Forte, ma dal mio punto di vista deve fare un altro step. Secondo me ha dimostrato molto meno di quanto avrebbe potuto, in relazione alle sue potenzialità».

SOTTO QUALE ASPETTO DEVE MIGLIORARE – «Trovo che possa e debba aumentare i giri in termini di intensità. È fondamentale per uno come lui».

L’AMPIO MARGINE DI CRESCITA – «Per forza. Di questo sono assolutamente certo. Anche perché nella vita, quando non si cresce più, vuol dire che bisogna smettere».

16 MILIONI SONO TROPPI – «Non direi. Io penso sempre che il valore lo dia il mercato con le sue dinamiche. Se la Fiorentina spende 16 milioni per lui, vuol dire che li vale. Non c’è molto da aggiungere».

LA COLLOCAZIONE TATTICA – «Bene in ogni caso. Per la conoscenza che ho di lui vi garantisco che può giocare a due, a tre, ovunque. Non ha problemi a livello tattico. Ma ripeto che deve progredire».

IL GIUDIZIO SULLA PERSONA – «L’ho portato in Italia cinque anni fa, ai tempi del Parma. Parliamo di una persona seria, professionale, assolutamente top. E di altissimo livello. Fidatevi».