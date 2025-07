Calciomercato Fiorentina, una big italiana forte su Kean. L'indiscrezione che preoccupa i tifosi viola - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Kean osservato speciale, l’Inter monitora la situazione. Le ultime

Il calciomercato Fiorentina si intreccia con i movimenti dei top club europei e, in particolare, con le strategie dell’Inter. A far parlare è il nome di Moise Kean, attaccante classe 2000 che, dopo il trasferimento a Firenze, ha attirato l’attenzione di diverse squadre, tra cui proprio i nerazzurri. La situazione si complica alla luce dell’incertezza che circonda Marcus Thuram, il cui futuro all’Inter non è più così scontato.

Le recenti tensioni interne al club milanese, alimentate dalle dichiarazioni di Lautaro Martinez, hanno creato un clima di instabilità. Anche se Thuram non è stato direttamente coinvolto, il suo nome è finito nei radar del calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’Inter non esclude una sua partenza nel caso in cui venisse pagata la clausola da 85 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero Arsenal e Manchester United, entrambe alla ricerca di un attaccante di spessore.

In questo contesto, il nome di Moise Kean torna prepotentemente d’attualità. Il suo profilo piace alla dirigenza nerazzurra per diversi motivi: è giovane, italiano e con una discreta esperienza internazionale. Inoltre, la nuova proprietà dell’Inter, targata Oaktree, ha già indicato di voler puntare su calciatori con potenziale di crescita e valore di mercato.

Il calciomercato Fiorentina, però, non ha intenzione di lasciarselo sfuggire facilmente. Il club viola ha creduto nel rilancio dell’ex Juventus e PSG, puntando su di lui per rinforzare il reparto offensivo. Nel frattempo, però, si fa strada un interesse concreto anche da parte dell’Al Qadisiyya, club qatariota disposto a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Un’offerta che, se confermata, potrebbe complicare i piani dell’Inter e cambiare le strategie di mercato viola.

Il calciomercato Fiorentina si trova quindi in un punto cruciale: trattenere un attaccante su cui si è deciso di investire o valutare l’opportunità di una cessione estremamente redditizia? La società toscana è chiamata a decidere rapidamente, anche in funzione degli equilibri offensivi da costruire per la nuova stagione.

Nel frattempo, l’Inter osserva e valuta: se Thuram dovesse partire, Firenze potrebbe diventare un passaggio obbligato per trovare il suo erede.