Calciomercato Fiorentina, una big pronta a soffiare Kean alla squadra viola. Arriva la proposta - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, il Milan punta Kean, Allegri lo vuole con sé. Il piano della squadra viola

Il Calciomercato Fiorentina si accende attorno al nome di Moise Kean, attaccante arrivato recentemente a Firenze ma già finito nel mirino di un grande club di Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera di tentare l’assalto al bomber viola per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Allegri conosce molto bene Kean, avendolo già allenato durante il suo secondo ciclo alla Juventus, e ne è un grande estimatore. Il tecnico livornese vorrebbe affiancarlo al nuovo attaccante centrale Santiago Gimenez, formando così una coppia d’attacco giovane ma già di alto livello. La richiesta dell’ex allenatore bianconero è chiara: portare a Milano un attaccante che conosca il calcio italiano e che sia pronto a esplodere definitivamente in un ambiente competitivo.

Tuttavia, il trasferimento di Kean non sarà semplice. Il contratto che lo lega al calciomercato Fiorentina prevede una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida esclusivamente per le prime due settimane di luglio. Questo dettaglio rende il margine d’azione per il Milan piuttosto ristretto, costringendo la dirigenza a muoversi in tempi rapidi se vuole davvero accontentare il proprio allenatore.

Per provare ad abbassare il costo dell’operazione, i rossoneri stanno studiando delle contropartite tecniche che possano convincere la società viola. Tra i nomi proposti figurano Ismaël Bennacer, centrocampista reduce da un’esperienza in prestito in Ligue 1 con il Marsiglia, e il terzino Filippo Terracciano, arrivato al Milan dal Verona e molto apprezzato da Vincenzo Pioli, tecnico che prenderà le redini del calciomercato Fiorentina nella prossima stagione.

Il Calciomercato Fiorentina dunque potrebbe presto essere scosso da una trattativa di primo piano. La cessione di Kean rappresenterebbe una mossa sorprendente, soprattutto considerando che il club gigliato punta su di lui per costruire il nuovo progetto tecnico. Tuttavia, davanti a un’offerta convincente, la società potrebbe anche decidere di monetizzare e reinvestire su altri profili funzionali al gioco di Pioli.

Il futuro di Kean è ancora incerto, ma è chiaro che il Calciomercato Fiorentina sarà tra i più caldi dell’estate. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’attaccante vestirà ancora la maglia viola o se sarà protagonista di una nuova avventura rossonera, sotto la guida del suo mentore Allegri.