Calciomercato Fiorentina, chi sostituirà Moise Kean? Spunta l'interesse nei confronti di quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: occhi su Roberto Piccoli, si attende l’evoluzione del caso Kean. La situazione

Il calciomercato Fiorentina è entrato nel vivo e, tra i nomi monitorati per rinforzare il reparto offensivo, spicca quello di Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club viola resta molto attento alla situazione del giovane centravanti, valutando concretamente un possibile affondo nelle prossime settimane.

Il calciomercato Fiorentina ha da tempo inserito Piccoli nella propria lista di obiettivi, ma le sue mosse dipenderanno anche dalla definizione del futuro di Moise Kean, il cui nome resta al centro di diverse trattative. L’attaccante ex Juventus è corteggiato dall’estero: in particolare dall’Al-Qadsiah, club saudita che, però, pare ora aver virato le proprie attenzioni su Retegui, attaccante dell’Atalanta. La situazione è fluida, con club di Premier League e di Serie A che restano comunque alla finestra, pronti a inserirsi.

In attesa che si chiarisca il destino di Kean, il calciomercato Fiorentina continua a lavorare sotto traccia su Piccoli, considerato un profilo interessante sia per età che per caratteristiche tecniche. L’attaccante del Cagliari, classe 2001, è reduce da una stagione positiva e potrebbe rappresentare una valida alternativa o un investimento di prospettiva per l’attacco viola.

Su Piccoli, però, non c’è solo la Fiorentina. Anche Torino e Como hanno mostrato interesse, anche se i granata sembrano essersi defilati a causa delle richieste economiche del Cagliari, considerate troppo elevate per i parametri della società piemontese. Il Como, invece, potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni, soprattutto se dovessero partire alcuni attaccanti già presenti in rosa.

Per ora, la Fiorentina osserva e valuta, ma il nome di Piccoli resta in cima alla lista delle alternative concrete nel caso in cui non si concretizzasse l’arrivo di Kean. Il calciomercato Fiorentina si muove con cautela ma determinazione, alla ricerca del profilo giusto per completare un reparto offensivo che ha bisogno di nuova linfa.

Con il ritiro estivo alle porte, i prossimi giorni saranno cruciali per definire le prossime mosse della dirigenza viola.