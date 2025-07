Calciomercato Fiorentina, Kean rimarrà a Firenze? Ecco le ultime indiscrezioni viola - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, la situazione attuale intorno a Kean per capire il suo futuro

Nel panorama del Calciomercato Fiorentina, arriva un aggiornamento importante riguardo al futuro di Moise Kean. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la società viola e l’agente dell’attaccante, Alessandro Lucci, per discutere del possibile rinnovo contrattuale del giocatore.

La Fiorentina, che sta puntando a rafforzare ulteriormente la propria rosa, vede in Kean un elemento chiave per il progetto tecnico e sportivo. L’attaccante ha dimostrato sul campo tutto il suo valore e la sua capacità di incidere nelle partite importanti, tanto da diventare un punto fermo dell’attacco viola. Per questo motivo, il club toscano è intenzionato a proseguire il rapporto con il giocatore, convinto che possa essere uno dei protagonisti delle prossime stagioni.

L’incontro tra la Fiorentina e Alessandro Lucci rappresenta dunque un passo decisivo nel Calciomercato Fiorentina, perché da questo confronto potrebbero emergere le condizioni per il rinnovo dell’attaccante. Nei giorni scorsi si era parlato di possibili offerte di altre società, ma la Fiorentina sembra intenzionata a blindare Kean e a evitare che possa partire in estate.

L’attenzione ora si concentra su quello che sarà l’esito di questa trattativa, che potrebbe non solo definire il futuro di Kean, ma anche influenzare le mosse successive del club nel mercato. La Fiorentina, infatti, vuole costruire una squadra competitiva e ambiziosa, e mantenere i suoi giocatori migliori è una delle priorità.

Il progetto viola, quindi, guarda con fiducia al rinnovo di Moise Kean, considerato uno degli asset più importanti per la crescita del club. Il Calciomercato Fiorentina si muove così non solo in entrata, ma anche cercando di consolidare i rapporti con i protagonisti della rosa, per puntare con decisione a un futuro di successi.

In conclusione, la Fiorentina e il suo staff sono al lavoro per definire il destino di Kean, con l’obiettivo di assicurarsi l’attaccante e rilanciare le ambizioni della squadra nella prossima stagione.