Calciomercato Fiorentina, Kessié missione possibile? Ecco la rivelazione di Pedullà sulla squadra viola - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: aggiornamenti su Sohm, Kessié, Mandragora e Beltrán

Il Calciomercato Fiorentina continua a muoversi su più fronti, con diversi nomi sul tavolo e trattative in corso che stanno definendo la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. Nel corso di una diretta su Passione Fiorentina via Twitch, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su alcune delle operazioni più calde in casa viola.

Partendo dal centrocampo, Pedullà ha confermato che Sohm è il profilo che la Fiorentina voleva da tempo. La trattativa è stata condotta con calma e attenzione, portando a uno sconto rispetto alla richiesta iniziale di 15 milioni più bonus. L’accordo finale si aggirerebbe infatti su 11-12 milioni più uno di bonus, dimostrando una gestione oculata delle risorse da parte della dirigenza viola.

Sul fronte Franck Kessié, il giornalista ha spiegato che il vero ostacolo è legato all’ingaggio. Per portarlo a Firenze, servirebbe un’operazione complessa: risoluzione del contratto attuale, una buonuscita da 8-9 milioni e un nuovo stipendio tra i 4 e i 5 milioni annui. Una cifra al momento fuori dalla portata del calciomercato Fiorentina, almeno senza cessioni rilevanti.

Capitolo Mandragora: la Fiorentina sta lavorando al rinnovo del contratto, con una proposta fino al 2028 più opzione per il 2029. Le parti sono vicine, la distanza economica non è elevata – si parla di circa 300-400 mila euro – e c’è fiducia nel raggiungimento dell’intesa. Non risultano offerte concrete per il centrocampista (nessuna tra i 7 e gli 8 milioni), e anche da parte del giocatore non ci sarebbe alcuna intenzione di lasciare il club.

Per quanto riguarda l’attacco, Pedullà ha chiarito che Lucas Beltrán non è mai stato davvero vicino al Flamengo: non c’era un accordo e il club viola non ha mai messo pressione sul giocatore per accettare. Nonostante non sia stato un titolare fisso, Beltrán si è sempre comportato in modo professionale. L’eventuale ritorno in Sudamerica – e per di più in Brasile, non in Argentina – resta in dubbio anche per volontà personale.

Infine, nel calciomercato Fiorentina si guarda ancora alla ricerca di un attaccante. I viola valutano anche Nicolussi Caviglia, ma Pedullà ritiene che trattenere Mandragora possa essere la scelta più logica al momento.