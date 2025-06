Calciomercato Fiorentina, Krstovic obiettivo numero uno dei gigliati. Occhio però al pressing di quella rivale - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, occhi puntati su Krstovic. L’interesse di quella big potrebbe ribaltare le carte in tavola

Il calciomercato Fiorentina è pronto a muoversi con decisione sul mercato estivo e tra i nomi che riscuotono maggiore interesse in casa viola c’è quello di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino reduce da una buona stagione con la maglia del Lecce. Il centravanti classe 2000, che ha saputo imporsi in Serie A con gol pesanti e prestazioni convincenti, rappresenta un profilo ideale per il nuovo progetto tecnico che la società gigliata sta costruendo per la prossima stagione.

Il club viola segue Krstovic già da diversi mesi e lo considera una delle priorità per rafforzare il reparto offensivo. La Fiorentina ha infatti bisogno di un attaccante giovane ma già pronto, con margini di crescita e capacità di adattamento al calcio italiano. L’identikit del montenegrino sembra perfettamente in linea con queste esigenze: fisico possente, buona tecnica, senso del gol e, soprattutto, un’esperienza in Serie A che lo rende una scommessa meno rischiosa rispetto ad altri profili stranieri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, su Krstovic si è acceso anche l’interesse della Roma, con il nuovo direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi che ha inserito il nome dell’attaccante nella lista dei potenziali rinforzi da mettere a disposizione di Gasperini. La concorrenza della Roma, che può vantare una maggiore visibilità europea, potrebbe rappresentare un ostacolo, ma la Fiorentina si è mossa con maggiore anticipo e potrebbe sfruttare la propria posizione per anticipare eventuali offerte capitoline.

Il nodo principale resta quello economico. Il Lecce, tramite il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, ex proprio della Fiorentina, ha fissato la valutazione del giocatore intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto se si considera che il club salentino aveva acquistato Krstovic per meno di 5 milioni dalla Slovacchia, dimostrando ancora una volta il fiuto di Corvino per i talenti emergenti. Tuttavia, trattare con il dirigente pugliese non è mai semplice, specialmente quando c’è di mezzo un talento che può garantire un’importante plusvalenza.

La Fiorentina, per provare ad abbassare le richieste economiche, potrebbe inserire alcune contropartite tecniche, soprattutto giovani provenienti dal vivaio viola o dalla squadra Primavera. Corvino ha sempre dimostrato attenzione per i profili giovani italiani e questa potrebbe essere una leva importante per sbloccare l’affare.

Con l’arrivo imminente del nuovo allenatore e una dirigenza pronta a investire per rafforzare l’organico, la Fiorentina vuole chiudere in fretta i primi colpi per non restare indietro rispetto alle rivali. E Nikola Krstovic sembra essere in cima alla lista degli obiettivi: un profilo su cui la società viola è pronta a scommettere con convinzione.