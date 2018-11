Markovic nel mirino della Fiorentina: Corvino pronto all’assalto

Calciomercato Fiorentina, torna di moda il nome di Lazar Markovic per l’attacco: il diesse Corvino prepara l’assalto per il serbo

La finestra di mercato di gennaio si avvicina e la Fiorentina sta monitorando diversi profili. Priorità al reparto avanzato, con il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino alla ricerca di un’alternativa per Stefano Pioli. E torna di moda un nome già accostato ai viola: parliamo di Lazar Markovic.

Già seguito in passato dai gigliati, l’esterno offensivo serbo è un pallino della Fiorentina: il classe 1994 è pronto a lasciare il Liverpool, dove non sta trovando grande spazio, e a gennaio potrebbe sbarcare in Serie A. Attenzione alla folta concorrenza, con l’ala 24enne che fa gola ad altri club esteri…