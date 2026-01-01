Calciomercato Fiorentina, Mandragora lascerà? Quell'esperto di mercato non ha alcun dubbio - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, Mandragora lascerà la squadra viola? La situazione attuale dei viola. Il punto

Il Calciomercato Fiorentina registra aggiornamenti importanti sul fronte centrocampo, con Rolando Mandragora al centro delle voci ma senza segnali concreti di partenza. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il centrocampista viola, rinnovato da poco, rimane uno dei pilastri della squadra e non ha mai manifestato la volontà di lasciare Firenze. Al momento, dunque, qualsiasi decisione sul suo futuro sarà esclusivamente nelle mani della società gigliata.

Nelle scorse settimane, tra le ipotesi emerse c’era anche quella di uno scambio con il Torino che avrebbe coinvolto Cesare Casadei. Tuttavia, secondo Pedullà, questa operazione ha rapidamente perso quota. Lo scambio Mandragora-Casadei non è praticabile: da una parte perché la Fiorentina considera Mandragora un elemento chiave per il proprio centrocampo, dall’altra perché Casadei, pur finito nel mirino dei viola, ha ricevuto solo sondaggi che non si sono mai concretizzati in proposte convincenti. Con circa un mese di mercato ancora davanti, il tempo per trovare soluzioni alternative non manca, ma al momento non ci sono segnali concreti di cambiamento.

Il ruolo di Mandragora nel Calciomercato Fiorentina resta quindi centrale: il giocatore garantisce esperienza, qualità tecnica e una capacità di inserimento preziosa per il centrocampo di Italiano. Il club, forte della fiducia nei confronti del centrocampista, non sembra disposto a lasciarlo partire, almeno in questa finestra invernale.

Per quanto riguarda Cesare Casadei, il futuro resta aperto a diverse possibilità, ma al momento nessuna pista sembra convincente abbastanza da spingere a una chiusura rapida dell’affare. Una cosa appare certa: Mandragora non sarà trasferito al Torino e la Fiorentina conferma l’intenzione di mantenere il centrocampista nel progetto tecnico, rafforzando così il reparto nevralgico della squadra.

Il Calciomercato Fiorentina prosegue quindi tra conferme e monitoraggi, con la dirigenza pronta a valutare eventuali opportunità, ma senza indebolire elementi fondamentali come Mandragora.