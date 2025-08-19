Calciomercato Fiorentina, Mandragora e quel rinnovo ancora da stilare. Quando si concluderà la situazione? - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Mandragora resta centrale nel progetto, si decide dopo l’estate

Il Calciomercato Fiorentina continua a muoversi con attenzione, non solo in entrata e in uscita, ma anche nella gestione dei giocatori già in rosa. Tra i nomi più discussi in questa fase c’è quello di Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997 che rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere viola. Il giocatore, legato al club di Rocco Commisso con un contratto valido fino al 2026, ha nel suo accordo una clausola che potrebbe prolungarne la permanenza a Firenze fino al 2027. Tale estensione scatterebbe in automatico nel caso in cui il calciatore collezionasse almeno 25 presenze da almeno 45 minuti nella stagione 2025-2026.

Tuttavia, secondo quanto riportato da LabaroViola, la dirigenza gigliata ha deciso di rimandare ogni valutazione sul suo futuro a dopo la fine della sessione estiva di calciomercato. Una scelta strategica, dettata dalle possibili opportunità che potrebbero emergere negli ultimi giorni di agosto, sempre movimentati per le trattative dell’ultima ora.

Mandragora non è sul mercato: Pioli lo vuole in rosa

Nel panorama del Calciomercato Fiorentina, Mandragora non figura tra i possibili partenti. L’ex centrocampista di Juventus e Torino non è considerato un esubero e, anzi, rappresenta un punto fermo per il tecnico Stefano Pioli. Il nuovo allenatore viola ha già espresso la volontà di trattenere il giocatore in rosa e, secondo fonti vicine all’ambiente gigliato, lo vede come un potenziale titolare per il suo progetto tecnico-tattico.

Il regista campano è apprezzato per la sua capacità di dettare i tempi di gioco, per l’equilibrio che garantisce in mezzo al campo e per la sua intelligenza tattica. Caratteristiche che fanno di lui un profilo prezioso, in una Fiorentina che vuole alzare il livello delle proprie ambizioni sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Calciomercato Fiorentina: una scelta ponderata per il centrocampo

La gestione di Mandragora è un chiaro esempio della prudenza con cui si muove il Calciomercato Fiorentina. Nessuna cessione affrettata, ma valutazioni attente legate a dinamiche tecniche e strategiche. Solo a sessione conclusa si capirà se il centrocampista resterà al centro del progetto oppure se si apriranno scenari alternativi. Per ora, il messaggio è chiaro: Mandragora non si tocca.