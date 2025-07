Calciomercato Fiorentina, Mandragora lascerà Firenze? La situazione tra viola e Betis potrebbe sconvolgere tutto - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: il Betis insiste per Mandragora, atteso un incontro decisivo. La situazione in casa viola

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo, e uno dei nomi caldi in uscita è quello di Rolando Mandragora. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Diario de Sevilla, il Betis Siviglia continua a fare pressing sul centrocampista viola, considerato un profilo ideale per rinforzare la mediana della squadra andalusa in vista della prossima stagione.

Nelle prossime ore, al massimo entro domani, è previsto un incontro tra la dirigenza della Fiorentina e l’agente del giocatore per chiarire definitivamente il futuro del classe 1997. L’obiettivo è capire se Mandragora resterà al centro del progetto viola oppure se potrà partire in caso di offerta convincente. Al momento, il club toscano non ha ancora presentato una proposta ufficiale di rinnovo, anche se il contratto in scadenza nel 2026 lascia margini di manovra per entrambe le parti.

Sempre secondo fonti spagnole, i primi contatti tra calciomercato Fiorentina e Betis sono stati positivi: la trattativa potrebbe sbloccarsi attorno a una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Una valutazione ritenuta congrua dal club spagnolo, ma che la Fiorentina potrebbe cercare di ritoccare leggermente verso l’alto, forte del buon rendimento del calciatore nella scorsa stagione.

Mandragora, approdato a Firenze nell’estate del 2022, ha vissuto due annate tra alti e bassi, ma ha comunque dimostrato affidabilità tattica e duttilità, caratteristiche sempre apprezzate da ogni tecnico. Il nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, starebbe valutando la sua permanenza, ma tutto dipenderà anche dalle strategie del club sul mercato in entrata.

Il calciomercato Fiorentina dunque si muove su più fronti, e la situazione di Mandragora rappresenta uno snodo importante. La società gigliata dovrà decidere se puntare ancora sul regista ex Torino e Udinese, oppure liberare spazio e risorse per nuovi innesti in mediana. Intanto il Betis resta alla finestra, pronto ad approfittare di eventuali indecisioni viola.