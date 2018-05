Nakamba per la Fiorentina: la richiesta del Club Bruges – ESCLUSIVA

Marvelous Nakamba è il primo nome sul taccuino della Fiorentina in vista della prossima stagione: il Club Bruges chiede 15 milioni di euro, le ultime

Fiorentina pronta a un grande restyling estivo. Dirigenza gigliata già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, con il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino che sta monitorando diversi profili. Priorità al centrocampo, con il futuro di Jordan Veretout tutto da scrivere, con il francese finito nel mirino di numerosi top club europei. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, il primo nome sul taccuino dei viola è quello di Marvelous Nakamba, talento di proprietà del Club Bruges.

Arrivato nell’estate 2017 dal Vitesse per 3 milioni di euro, Nakamba è tra le rivelazioni della formazione belga: 26 presenze in Jupiler Pro League, quantità e qualità che non sono passate inosservato al team scouting della Fiorentina. Gli osservatori del club toscano hanno osservato da vicino le prestazioni del classe 1994 dello Zimbabwe nelle ultime tre uscite contro Charleroi, Standard Liegi e Genk. Report più che positivi, ma attenzione alle richieste dei nerazzurri: il Club Bruges chiede almeno 15 milioni di euro per il cartellino del gioiellino di Hwange, finito nel mirino anche di alcuni club di Premier League. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, Corvino punta Nakamba…