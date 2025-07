Calciomercato Fiorentina, Nicolussi Caviglia salta? Occhio a quella grande concorrenza - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: occhi su Nicolussi Caviglia, ma c’è concorrenza estera. La situazione

Il Calciomercato Fiorentina entra nel vivo e tra i profili seguiti con interesse figura anche quello di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 reduce da una stagione positiva con il Venezia. Nonostante la retrocessione del club lagunare in Serie B, il giovane talento si è messo in luce per le sue doti tecniche e la capacità di interpretare il ruolo in modo moderno e dinamico. Qualità che non sono passate inosservate, soprattutto all’estero.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, è l’Ajax uno dei club più attenti alla crescita di Nicolussi Caviglia. Il club olandese, noto per la sua filosofia basata sulla valorizzazione di giovani profili, avrebbe avviato i primi contatti per sondare la disponibilità del giocatore e dei suoi agenti in vista di un possibile trasferimento. Il centrocampista piemontese, attualmente di proprietà della Juventus, è considerato un elemento con ampi margini di crescita e una buona visione di gioco.

Ma il pressing non arriva solo dai Paesi Bassi. Anche in Germania, il Bayer Leverkusen avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo. La squadra allenata da Erik Ten Hag, sempre attenta ai giovani centrocampisti dal profilo tecnico, starebbe valutando l’idea di inserirlo nella propria rosa come investimento a medio-lungo termine. Al momento non sono ancora pervenute offerte ufficiali, ma i prossimi giorni potrebbero essere cruciali per far evolvere la situazione.

In questo scenario internazionale, la Fiorentina resta vigile. Il club viola è alla ricerca di nuovi rinforzi per la mediana e il nome di Nicolussi Caviglia rappresenta un’opzione credibile, soprattutto in ottica prospettica. Il Calciomercato Fiorentina punta a inserire profili giovani ma pronti per il salto di qualità, e il centrocampista classe 2000 risponde a questo identikit. Tuttavia, la concorrenza delle squadre estere potrebbe rendere più complicato l’assalto viola.

La dirigenza gigliata, impegnata a rafforzare la rosa in vista della nuova stagione, dovrà quindi muoversi con decisione se vorrà portare il giovane talento a Firenze. Il Calciomercato Fiorentina, ancora in pieno fermento, resta aperto a colpi intelligenti, anche in risposta alle uscite previste a centrocampo.