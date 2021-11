Calciomercato Fiorentina, nome a sorpresa per l’attacco: spunta Deulofeu

Calciomercato Fiorentina: i viola sono a caccia di rinforzi sugli esterni d’attacco e il nome nuovo sarebbe Deulofeu dell’Udinese

In vista del mercato di riparazione, la Fiorentina è a caccia di un esterno d’attacco che possa garantire freschezza e qualità a Vincenzo Italiano. Il sogno dei viola è sempre quel Domenico Berardi che però il Sassuolo non vuole lasciare andare. L’altra idea sarebbe Ikoné del Lille che però vede la concorrenza sia dell’Atalanta che del Siviglia.

Ma, come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Fiorentina sarebbe spuntato un nome a sorpresa. Si tratta di Gerard Deulofeu dell’Udinese, già tre gol in questo campionato. Prima però, la dirigenza viola dovrà capire cosa fare di esuberi quali Callejon e Kokorin.