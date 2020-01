Calciomercato Fiorentina, Juan Jesus e Duncan nel mirino: i dettagli

Calciomercato Fiorentina, il club di Rocco Commisso è al lavoro per rinforzare ulteriormente la squadra di Iachini

Si lavora in casa Fiorentina in questa ultima tranche di calciomercato. Il ds Daniele Pradè ha le idee chiare: il primo obiettivo si chiama Juan Jesus. Non c’è però fretta di chiudere, la Fiorentina attenderà gli ultimi giorni visto che il calciatore è fuori dal progetto di Fonseca.

Non solo, il secondo obiettivo rimane Duncan del Sassuolo ma non al prezzo chiesto dai neroverdi, ovvero 20 milioni. Il terzo pupillo si chiama invece Rolando Mandragora ma anche in questo caso il prezzo lo farà l’Udinese e di sicuro non sarà basso. La Fiorentina non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma potrebbe tentare l’assalto finale.