Calciomercato Fiorentina, occhi su Thorstvedt per il centrocampo: la risposta del Sassuolo

Calciomercato Fiorentina, occhi su Thorstvedt per il centrocampo: la risposta del Sassuolo alla richiesta di informazioni dei toscani

La campagna di rafforzamento della Fiorentina prosegue senza sosta. Dopo aver puntellato la rosa con l’estro di Manor Solomon e la dinamicità di Marco Brescianini, e con l’affare per l’esterno inglese Jack Harrison ormai in dirittura d’arrivo, il club toscano cerca l’ultimo tassello per la trequarti. Raffreddatasi sensibilmente la pista che portava a Tommaso Baldanzi (il trequartista ex Empoli è ormai promesso sposo del Genoa), la dirigenza dei Viola ha bussato alla porta del Sassuolo.

L’obiettivo concreto era Kristian Thorstvedt, possente incursore norvegese abile negli inserimenti offensivi. Tuttavia, come riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio, la risposta degli emiliani è stata perentoria: il giocatore è considerato incedibile. I Neroverdi non hanno alcuna intenzione di privarsi di un titolare fondamentale in questa fase delicata della stagione, costringendo i Gigliati a dover virare rapidamente su altri profili per completare il reparto.

PAROLE – «Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo: il club neroverde non apre alla cessione»

