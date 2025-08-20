Calciomercato Fiorentina, Piccoli sempre più concreto. Il piano della squadra viola - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: assalto a Piccoli, si attende la cessione di Beltrán. La situazione attuale

Il Calciomercato Fiorentina entra nella sua fase calda, con il club viola pronto a rafforzare il reparto offensivo. L’obiettivo principale è ora Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, su cui la dirigenza gigliata ha deciso di puntare con decisione. Dopo settimane di osservazioni e interesse, la Fiorentina è passata ai fatti, avviando i contatti ufficiali con il club sardo per intavolare la trattativa.

A riportare la notizia è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che conferma come il profilo di Piccoli sia considerato ideale per rinforzare l’attacco viola, soprattutto in caso di partenza di Lucas Beltrán. L’argentino, infatti, è finito nel mirino del CSKA Mosca, che avrebbe messo sul piatto un’offerta da 11 milioni di euro per portarlo in Russia. Qualora l’operazione dovesse andare in porto, la Fiorentina si troverebbe nelle condizioni economiche e tecniche per affondare il colpo su Piccoli.

Il Calciomercato Fiorentina, però, dovrà fare i conti con la ferma posizione del Cagliari, che non sembra intenzionato a fare sconti. La valutazione del club isolano per l’attaccante classe 2001 è fissata attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la stima della società rossoblù nei confronti del giocatore, reduce da una stagione positiva e ancora in grande crescita.

Nonostante il prezzo elevato, l’interesse della Fiorentina potrebbe spingere il Cagliari a considerare eventuali formule alternative, come un prestito con obbligo di riscatto, che permetterebbero di agevolare la chiusura della trattativa senza sacrificare la sostenibilità economica.

Per Piccoli, la possibilità di approdare alla Fiorentina rappresenterebbe un salto di qualità importante. Il club viola, guidato da Raffaele Palladino, ha ambizioni europee e un progetto tecnico chiaro, elementi che potrebbero convincere il giovane attaccante a lasciare la Sardegna. Tuttavia, come filtrato dall’entourage del giocatore, il trasferimento sarà preso in considerazione solo dinanzi a un’offerta concreta e vantaggiosa per tutte le parti.

Il Calciomercato Fiorentina è dunque pronto a entrare nel vivo. La cessione di Beltrán sarà la chiave per sbloccare l’assalto a Piccoli. I prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro dell’attacco viola.