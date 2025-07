Piccoli-Fiorentina, pista molto calda per la squadra viola. Cosa manca per la fumata bianca? - Calcio News 24

Piccoli-Fiorentina, una pista calda: la Viola osserva con attenzione il futuro centravanti della squadra toscana

Il mercato estivo della Fiorentina ruota intorno alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i nomi più seguiti spicca quello di Roberto Piccoli. L’attaccante classe 2001, reduce da una stagione positiva con il Cagliari, è finito nel mirino della dirigenza viola che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, continua a seguire con grande attenzione l’evoluzione della situazione. Il binomio Piccoli-Fiorentina potrebbe presto trasformarsi in una trattativa concreta.

Piccoli-Fiorentina, la situazione attuale

La Fiorentina resta vigile sul giocatore, considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, il club toscano è ancora in attesa di capire come si concluderà il capitolo legato a Moise Kean, che rappresenta un’alternativa sul tavolo. L’ex attaccante della Juventus è al centro di varie voci di mercato: l’Al-Qadsiah, club saudita interessato in un primo momento, sembra ora orientato su Mateo Retegui dell’Atalanta, mentre altre società di Premier League e Serie A osservano con interesse.

Nel frattempo, la pista Piccoli-Fiorentina si fa più concreta. Il giocatore ha attirato l’attenzione anche di Torino e Como: i granata, però, si sarebbero tirati indietro a causa del costo del cartellino richiesto dal Cagliari, mentre i lombardi potrebbero tornare a farsi avanti nei prossimi giorni. In questo scenario, la Fiorentina potrebbe approfittarne per inserirsi con decisione nella corsa all’attaccante.

Piccoli ha dimostrato di essere un giocatore maturo nonostante la giovane età, con una buona struttura fisica e senso del gol. La dirigenza gigliata lo considera una valida opzione, non solo come alternativa a Kean, ma anche come investimento per il futuro. L’asse Piccoli-Fiorentina si rafforza ogni giorno di più, anche se al momento non si registrano offerte ufficiali.

La strategia della Fiorentina è chiara: aspettare il momento giusto per affondare il colpo, valutando attentamente i movimenti degli altri club. Ma l’interesse per Piccoli è reale, e il suo nome resta in cima alla lista dei desideri viola per il reparto offensivo.

In conclusione, la situazione Piccoli-Fiorentina è tutta da seguire. Se Kean dovesse sfumare, il giovane attaccante del Cagliari potrebbe diventare l’obiettivo numero uno per l’attacco della squadra toscana.