Calciomercato Fiorentina, possibile colpo dal Portogallo! Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: occhi su Florentino Luis del Benfica

Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo, e tra i nomi accostati al club viola in queste ore spicca quello di Florentino Luis, mediano classe 1999 attualmente in forza al Benfica. Secondo quanto riportato da Transfermarkt, la società gigliata starebbe monitorando con attenzione il profilo del centrocampista portoghese, individuato come possibile rinforzo per la linea mediana della squadra.

Florentino Luis, nato in Angola ma in possesso del doppio passaporto, compirà 26 anni nel mese di agosto. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, ha seguito tutta la trafila con il club delle Aquile prima di maturare esperienza all’estero, con due prestiti significativi al Getafe in Spagna e al Monaco in Francia. Rientrato a Lisbona nell’estate del 2022, si è imposto gradualmente come titolare nel centrocampo della squadra allenata da Rui Costa, ritagliandosi un ruolo centrale nello scacchiere tattico.

Durante la stagione 2024/25, il centrocampista ha collezionato 26 presenze in Primeira Liga e ha disputato 9 partite in Champions League, oltre a 2 apparizioni nel Mondiale per Club, confermandosi come uno dei mediani più solidi del panorama europeo. Schierato abitualmente come vertice basso in un centrocampo a tre (4-3-3), Florentino si distingue per intelligenza tattica, capacità di intercetto e qualità nella distribuzione del pallone.

Nel contesto del calciomercato Fiorentina, la dirigenza gigliata avrebbe già avviato i primi contatti con il Benfica per sondare la fattibilità dell’operazione. Il tecnico viola Stefano Pioli, tornato da poco alla guida della squadra, è un estimatore del giocatore e lo riterrebbe un innesto ideale per il suo progetto tecnico. Tuttavia, le trattative sono ancora in fase embrionale e la valutazione del cartellino del calciatore, considerata alta, rappresenta al momento il principale ostacolo alla buona riuscita dell’affare.

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe dunque entrare in una fase cruciale nei prossimi giorni, con Florentino Luis tra i nomi più caldi sul taccuino della società. La pista resta complicata, ma l’interesse è concreto e la volontà del club di rafforzare il centrocampo è evidente.