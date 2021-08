Calciomercato Fiorentina, Pradè prepara la doppia cessione in attacco

Calciomercato Fiorentina, il ds viola è pronto a cedere due attaccanti nelle prossime settimane: tutti i dettagli

Stando a quanto riferito dal Corriere Fiorentino, l’unico intoccabile in casa Fiorentina nel reparto avanzato rimane Dusan Vlahovic, per il quale si discute del rinnovo. Il ds viola Daniele Pradè prepara la doppia cessione di Christian Kouame e Aleksandr Kokorin.

Sul primo c’è l’interesse di diverse squadre di Serie A, a partire dall’Empoli, mentre il russo potrebbe fare ritorno in patria dopo sei mesi in cui ha racimolato solamente quattro presenze, senza mai trovare la via del gol.