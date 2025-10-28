Calciomercato Fiorentina, quale sarà il futuro di Dodò e Mandragora? Spunta una indiscrezione importante - Calcio News 24

Fiorentina News
Calciomercato Fiorentina, quale sarà il futuro di Dodò e Mandragora? Spunta una indiscrezione importante
Calciomercato Fiorentina – Brovarone: «Situazioni delicate per i rinnovi di Mandragora e Dodò»
Il Calciomercato Fiorentina si accende anche fuori dal campo, con due dossier particolarmente delicati che stanno tenendo banco in casa viola: i rinnovi di Rolando Mandragora e Dodò. Entrambi i giocatori sono prossimi alla scadenza di contratto con la Fiorentina, e le trattative per il prolungamento non sembrano procedere nel migliore dei modi.
A fare chiarezza sulla situazione è stato Bernardo Brovarone, intermediario di mercato molto vicino all’ambiente viola, intervenuto ai microfoni de Il Pentasport. Le sue parole hanno offerto uno spaccato realistico delle dinamiche che stanno rallentando i rinnovi, toccando anche i rapporti tra società, agenti e giocatori.
Brovarone sui rinnovi: «Ogni caso è diverso, ma la Fiorentina deve fare le sue valutazioni»
Brovarone ha spiegato che nel Calciomercato Fiorentina ogni situazione va valutata singolarmente, sottolineando che «non sono 6-7 partite di campionato a cambiare i numeri pattuiti». Secondo l’intermediario, Mandragora avrebbe dovuto rinnovare già a settembre, ma le negoziazioni si sono arenate anche a causa dell’interesse del Betis Siviglia, che in estate aveva provato a portarlo in Spagna.
«Se il Betis avesse alzato l’offerta, la Fiorentina lo avrebbe ceduto subito. Poi la società ha rilanciato con una nuova proposta, ma la strategia adesso è anche il silenzio. L’unica mossa possibile, se non si trova un accordo, potrebbe essere la vendita a gennaio», ha dichiarato Brovarone.
Caso Dodò: «Richieste fuori mercato dall’entourage»
Più complessa appare invece la questione legata a Dodò. Il terzino brasiliano, rappresentato dal potente agente Giuliano Bertolucci, sarebbe al centro di una trattativa molto complicata. Brovarone ha spiegato che l’entourage del calciatore avrebbe chiesto cifre considerate fuori mercato, oltre a commissioni elevate per gli agenti.
«Bertolucci era imbufalito con la Fiorentina, e da Dodò la società rischia di non guadagnare nulla. La Fiorentina è arrivata a offrire circa 2,5 milioni, ma l’entourage ha chiesto quasi il doppio. In questa situazione fa bene il club a non cedere a richieste eccessive», ha aggiunto l’intermediario.
Il Calciomercato Fiorentina dunque si preannuncia movimentato nei prossimi mesi. Con i rinnovi di Mandragora e Dodò ancora in bilico, la dirigenza viola dovrà decidere se forzare la mano per trattenere i giocatori o aprire alla cessione già nella sessione invernale.
