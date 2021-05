Calciomercato Fiorentina: sondaggio per Simy. La situazione

La Fiorentina attraverso Joe Barone avrebbe fatto un sondaggio con il Crotone per Nwankwo Simy: la situazione

Tutti pazzi per Simy. C’è un’altra squadra che si iscrive alla corsa per l’attaccante rivelazione di questa Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina – che tra poco affronterà il Crotone allo Scida – ha fatto un sondaggio per il nigeriano.

Joe Barone ha allacciato i rapporti con la dirigenza calabrese, mostrando interesse per il giocatore capace di realizzare 20 gol in 37 partite. Su Simy c’è anche la Lazio.