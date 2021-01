Calciomercato Fiorentina: tentativo per Odriozola, i dettagli

Calciomercato Fiorentina: il club viola avrebbe messo nel mirino Alvaro Odriozola del Real Madrid. I dettagli

Dopo la cessione di Lirola al Marsiglia, la Fiorentina si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un sostituto. Secondo Gianluca Di Marzio, oltre all’interesse per Conti, su cui c’è anche il Parma, e i vecchi sondaggi per Malcuit, la novità è rappresentata dalle avance per Alvaro Odriozola del Real Madrid.

La Fiorentina ha già fatto dei primi tentativi per convincere il calciatore esploso nella Real Sociedad tre anni fa, e potrebbe insistere nei prossimi giorni.