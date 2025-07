Calciomercato Fiorentina, De Gea intoccabile per Terracciano potrebbe essere addio. Per lui due opzioni: Cremonese o ritorno all’Empoli

Calciomercato Fiorentina, con Terracciano potrebbe essere addio. Per lui due opzioni: Cremonese o ritorno all’Empoli

Con un contratto in scadenza a giugno 2026 e il ruolo di titolare ormai passato nelle mani di David De Gea, il futuro di Pietro Terracciano sembra sempre più lontano da Firenze. Il portiere campano, classe 1990, potrebbe lasciare la Fiorentina già in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Radio FirenzeViola, due club sarebbero interessati al suo profilo: Cremonese ed Empoli. Per il club toscano si tratterebbe di un ritorno, dato che Terracciano ha già vestito la maglia azzurra tra il 2017 e il gennaio 2019, collezionando buone prestazioni al Castellani prima del trasferimento in viola.

Chi è Pietro Terracciano: esperienza e affidabilità tra i pali

Nato a San Felice a Cancello, Terracciano è un portiere esperto e affidabile, noto per la sua reattività e la capacità di guidare la linea difensiva. Alla Fiorentina è arrivato nel 2019 e, in cinque stagioni, ha accumulato 156 presenze ufficiali e 43 clean sheet, contribuendo anche al percorso europeo del club.

Cresciuto calcisticamente nella Nocerina, ha maturato esperienza in diverse piazze italiane tra Serie B e C, difendendo i pali di Milazzo, Catania, Avellino e Salernitana. Un curriculum che ne certifica la solidità, utile a squadre in cerca di sicurezza nel reparto arretrato.

Ipotesi Cremonese ed Empoli: due destinazioni possibili

La Cremonese, reduce da una stagione positiva in Serie B e con ambizioni di promozione, potrebbe puntare su Terracciano per alzare il livello tra i pali. L’Empoli, invece, cerca un profilo esperto dopo aver salutato alcuni dei suoi protagonisti e vedrebbe con favore il ritorno di un portiere già ben inserito nell’ambiente.

In attesa di sviluppi ufficiali, il futuro di Pietro Terracciano resta un tema caldo del calciomercato estivo.